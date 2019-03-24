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Стрейзанд передумала защищать педофилию Майкла Джексона 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд разъяснила свое прежнее заявление о фильме "Покидая Неверленд", в котором исполнителя Майкла Джексона обвинили в педофилии. Об этом пишет The Washington Post.
Ранее Стрейзанд, комментируя фильм, возложила ответственность за произошедшее на родителей героев "Покидая Неверленд" Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, отметив, что приставания Джексона их "не убили". После этих слов на певицу обрушились с критикой.
В комментарии The Washington Post Стрейзанд пояснила, что не "не существует ситуаций или обстоятельств, при которых невинность детей может быть кем-либо использована".
"Истории, которыми поделились эти два молодых человека, больно слышать, и я испытываю к ним только сочувствие", — заявила Стрейзанд.
При этом она добавила, что важнейшая обязанность родителей — защищать своих детей. По ее словам, родители Робсона и Сейфчака также стали жертвами славы и фантазии.
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Шоу-бизнес , Майкл Джексон , Барбара Стрейзанд , Washington Post
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