Стрейзанд передумала защищать педофилию Майкла Джексона

Ранее Стрейзанд, комментируя фильм, возложила ответственность за произошедшее на родителей героев "Покидая Неверленд" Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, отметив, что приставания Джексона их "не убили". После этих слов на певицу обрушились с критикой.

В комментарии The Washington Post Стрейзанд пояснила, что не "не существует ситуаций или обстоятельств, при которых невинность детей может быть кем-либо использована".

"Истории, которыми поделились эти два молодых человека, больно слышать, и я испытываю к ним только сочувствие", — заявила Стрейзанд.

При этом она добавила, что важнейшая обязанность родителей — защищать своих детей. По ее словам, родители Робсона и Сейфчака также стали жертвами славы и фантазии.