«Пошли вон!» Королева ответила хейтерам за Началову

Певица Наташа Королева ответила подписчикам в инстаграме, обвинившим ее в «плясках на костях» Юлии Началовой после публикации слишком жизнерадостного, по их мнению, видео. Артистка оставила одинаковые ответы особенно активным комментаторам: «Так, святоши и прокуроры-обвинители! Пошли вон из моего дома!»

Российская певица Наташа Королева резко осадила критикующих ее пользователей инстаграма, которые сочли, что певица устроила «пляски на костях» скончавшейся 16 марта Юлии Началовой.

Комментаторам не понравилось, что артистка презентовала новую песню «Кандидат», опубликовав ролик, в котором она весело поет с подругами в машине в ночь после прощания с Началовой. Поприсутствовать на самих похоронах певица не смогла.

«Никогда в вашем шоубизе не будет искренности, все наиграно, все напоказ, а где же воспитание, этика», «Надеюсь, это вы не с похорон так едете…», «Странно, вчера плакала, сегодня такое видео!» — написали артистке.

Королева ответила сразу нескольким особенно активным хейтерам одинаковым сообщением: «Так, святоши и прокуроры-обвинители! Вы тут решили меня поучить приличию со своих закрытых аккаунтов? Пошли вон из моего дома! И не тревожьте своими грязными языками душу светлой, доброй, веселой девочки Юли!».

Напомним, что Королева и Началова несколько лет назад дуэтом исполняли песню «Белая сирень».

Ранее стало известно о том, что покойная артистка Юлия Началова носила двойную фамилию. По информации сайта kp.ru, по документам она значилась как Началова-Алдонина.

Этот факт получил огласку после того, как в сеть попало обращение депутата Госдумы Оксаны Пушкиной , в котором она попросила выделить бесплатное место для захоронения артистки на Троекуровском кладбище в Москве.

«16 марта 2019 года скончалась широко известная и популярная певица и актриса Началова-Алдонина Юлия Викторовна», — было написано в обращении.

Сообщается, что после развода с бывшим футболистом Евгением Алдониным Началова не поменяла документы из-за бюрократической волокиты. Вместе с тем, выяснилось, что артистка была крещена под именем Иулия в честь святой Иулии Коринфской. В этом нет ничего удивительного — при крещении каждый человек получает церковное имя.

Бывшие супруги познакомились в 2005 году, когда футболист играл за московский ЦСКА. Спустя год они отпраздновали свадьбу и рождение дочери. Однако в 2011 году, когда девочке было пять лет, супруги приняли решение развестись.

По некоторой информации причиной этого стали плотные графики исполнительницы и спортсмена. Позже Алдонин рассказывал о том, что не был готов бросить спорт и уехать за женой в Америку, где она в то время проводила много времени. Несмотря на развод, бывшим супругам удалось сохранить теплые дружеские отношения.

Ранее известный телеведущий Александр Невзоров возмутился резонансом вокруг смерти Началовой. В эфире радио «Эхо Москвы» он подчеркнул, что другие почившие деятели культуры, политики и науки не удостоились такого внимания и скорби.

«Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко похоронили. И не было никакого гламурного резонанса», — отметил Невзоров.

Началова была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве в четверг, 21 марта.

Из-за большого количества людей многим поклонникам становилось плохо. Согласно очевидцам, одна из женщин даже упала в обморок на выходе из траурного зала. Многие же после выхода из помещения старались успокоить себя с помощью таблеток. Около 14:30 гроб с телом певицы вынесли из траурного зала под оглушительные аплодисменты и понесли в сторону могилы. В этот момент некоторые фанаты исполнительницы плакали навзрыд, тогда как другие — вырывали камеры и телефоны у соседей, требуя прекратить съемку.

Спустя примерно 50 минут Юлия была похоронена. По информации СМИ, крест, установленный на ее могиле, был без надписей и без изображения Христа, однако на его вершине была небольшая икона Николая Угодника, врезанная в дерево.