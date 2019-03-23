Светлана Светличная: «Юленьку Началову погубила людская зависть к красоте»

Только вчера семья, друзья и поклонники проводили в последний путь известную певицу Юлию Началову , которая скончалась 16 марта в результате остановки сердца после сепсиса.

Юлии было всего 38 лет, она была полна творческих планов, но букет болезней, одолевавших ее на протяжении последних десяти лет, оборвал все планы и разрушил мечты.

У певицы осталась дочь Вера Алдонина. 21 марта девочка вместе со своим отцом, футболистом Евгением Алдониным , а также с бабушкой, дедушкой и многочисленными друзьями семьи, стояла у гроба своей матери на Троекуровском кладбище Москвы

Началову провожали аплодисментами

Попрощаться с Юлией прибыло множество звезд шоу-бизнеса. Были там и братья Запашные, и Бари Алибасов с солистом «На-на» Владимиром Лёвкиным , и крестная Веры — Лариса Долина , и множество других близких и не очень друзей Началовой, все они отмечали, какой светлой и доброй была эта девушка.

Филипп Киркоров , который тоже приехал проститься с одной из самых милых и искренних представительниц отечественной эстрады, отметил, что нет ничего страшнее моментов, когда родителям приходится хоронить своих детей.

Но Юлию любили не только друзья — даже незнакомые люди плакали, стоя в этот грустный день на кладбище. А когда белоснежный гроб вынесли из траурного зала на улицу, из толпы собравшихся раздались аплодисменты — сперва робкие, затем их подхватили все, и на артистку обрушился целый шквал оваций, как если бы она просто уходила со сцены после очередного сольного концерта.

Светличная: Началова была слишком красивой

И после похорон не утихают разговоры о том, почему Юлия ушла так рано. Интернет-пользователи, не забывшие о смерти Децла и Жанны Фриске , тут же придумали теорию о проклятии «Последнего героя», а финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта сказала, что многочисленные стрессы пробудили все спящие в генах певицы болезни.

Популярнейшая советская актриса Светлана Светличная в интервью порталу Teleprogramma.pro выразила другую точку зрения. По ее мнению, Юлия умерла в 38 лет из-за того, что была слишком красивой».

«Красивым людям бывает очень тяжело проживать свою жизнь. Юленька Началова, как Элизабет Тейлор, слишком рано ушла от нас, потому что она слишком красивая».

Красивые люди вызывают у многих окружающих чувство зависти, и эта негативная энергия постепенно вытягивает из них жизнь, считает 78-летняя актриса.