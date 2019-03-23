Роковая ошибка Лободы и рок-н-ролл: что произошло на «Голосе»

Зажигательный рок-н-ролл, песни на бис и непоправимая ошибка Лободы «Газета.Ru» рассказывает, что произошло в очередном выпуске шестого сезона шоу «Голос. Дети».

По результатам минувшей пятницы команды наставников шестого сезона вокального проекта «Голос. Дети» пополнились еще более яркими и неординарными вокалистами. По итогам пятого этапа слепых прослушиваний члены жюри практически укомплектовали свои команды. Так, Светлана Лобода и Пелагея чуть опередили Валерия Меладзе по количеству юных подопечных: обе певицы выбрали себе по 13 молодых талантов, в то время как заслуженный артист России избрал себе 12 исполнителей.

В шестом выпуске, согласно правилам шоу, у сенсеев будет последняя возможность наверстать упущенное и набрать в свои команды положенное количество участников. Места в командах наставников стремительно заканчивается и тем острее и интереснее становится борьба за них.

Почетное право открывать заключительный этап слепых прослушиваний досталось девятилетней Агате Барабаш. Для своего выступления вокалистка выбрала зажигательный хит группы Браво «Ленинградский рок-н-ролл». К сожалению, по итогам номера удача так и не улыбнулась молодой исполнительнице.

Следом на сцену к наставникам вышла 12-летняя Мариам Джалагония, исполнившая композицию Лары Фабиан «Je t'aime». Проникновенное пение столь юного дарования покорило сразу всех членов жюри. Лобода отметила сильный характер Мариам, которая, по ее мнению, точно «знает, чего хочет». В свою очередь Меладзе добавил, что в этом и состоит их сходство с наставницей.

В ходе разговора также выяснилось, что родная сестра Мариам Диана участвовала в первом сезоне шоу. По просьбе Меладзе, девушки исполнили совместную песню. По итогу Джалагония спела рефрен из хита Лободы «SuperSTAR» и заявила, что хочет пойти именно в ее команду.

Восьмилетний Артем Брайлов также не остался без заветного билета в следующий этап. В рамках шоу юный певец исполнил песню «Симона» музыканта и лидера группы «Карнавал» Владимира Кузьмина . Судьи остались довольны его ярким выступлением, и Пелагея пригласила мальчика в свою команду.

Не обошлось на проекте и без фольклорных мотивов. На сцене появилась Эмили Истрате с композицией «Солнышко». Несмотря на то, что никто из членов жюри так к ней не повернулся, после выступления она спела на бис вместе с самой Пелагеей. Судя по реакции наставников, больше всех о своем решении пожалела Лобода: «У меня, честно говоря, просто нет слов, потому что, как мне кажется, мы совершили огромную ошибку».

Не устояла Лобода и перед пением 14-летней Анастасии Сисаури из города Иваново, исполнившей песню «All About That Bass» Меган Трейнор. Помимо певицы, к девочке повернулся и Валерий Меладзе. Так, Лобода попросила молодую артистку исполнить песню на бис, посетовав на то, что она не может воспринимать звук отдельно от «картинки». Однако, несмотря на хитрые уловки и обещания сделать все для своей подопечной, Сисаури с выбором не спешила.

«Закройте глаза и прислушайтесь к своему сердце», — посоветовала Лобода, и осталась без конкурсантки, которая в итоге ушла к Меладзе.

Покорять судей с композицией «Versace on the Floor» Бруно Марса вышел 10-летний Михаил Григорян. Примечательно, что как и в прошлом выпуске Пелагея вновь ошиблась, когда начала убеждать коллег в том, что за спиной у них поет девочка, а не мальчик. После выступления Меладзе восхитился тем, каким образом Григорян держится на сцене и насколько грамотно строит свою речь. Выбирая между Меладзе и Лободой, молодой талант остановил свой выбор на первом.

Настоящим открытием шестого выпуска стал 10-летний Валерий Кузаков из Якутска, исполнивший песню «Санта Лючия». В интервью мальчик признался, что очень трепетно относится к музыке, которая буквально «сидит в нем» и «пробивается каждую секунду». По его словам, увлекаться вокалом он начал еще в детском саду. С первых нот Пелагея распознала в нем талантливого исполнителя и нажала на кнопку. Сомнения в вокальных данных Кузакова окончательно развеялись после того, как выяснилось: он — воспитанник оперной певицы Любови Казарновской

«Я ждала вас, молодой человек», — сказала Пелагея и заключила Валерия в своих объятьях.

По итогам слепых прослушиваний команды наставников оказались полностью сформированы. Со следующей недели начнется новый этап поединков — сразу двое представителей одной команды исполнят вместе песню, а наставник решит, кто из них пройдет дальше.