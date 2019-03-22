Стали известны другие имя и фамилия Началовой

После смерти певицы Юлии Началовой стали известны новые детали из жизни артистки. Об этом сообщает "kp.ru".

По данным издания, Началова носила двойную фамилию. По документам певица была Началовой-Алдониной.

Об этом факте стало известно после обращения депутата Госдумы Оксаны Пушкиной с запросом, в котором она просила выделить для захоронения Началовой на Троекуровском кладбище в Москве бесплатное место.

Как отмечается, после развода с футболистом Евгением Алдониным Началова не стала менять документы из-за бюрократической волокиты.

Более того, стало известно, что Началова была крещена под именем Иулия в честь святой Иулии Коринфской.

Ранее сообщалось, что Началова может получить звание заслуженной артистки России.