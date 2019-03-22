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Стали известны другие имя и фамилия Началовой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
После смерти певицы Юлии Началовой стали известны новые детали из жизни артистки. Об этом сообщает "kp.ru".
По данным издания, Началова носила двойную фамилию. По документам певица была Началовой-Алдониной.
Об этом факте стало известно после обращения депутата Госдумы Оксаны Пушкиной с запросом, в котором она просила выделить для захоронения Началовой на Троекуровском кладбище в Москве бесплатное место.
Как отмечается, после развода с футболистом Евгением Алдониным Началова не стала менять документы из-за бюрократической волокиты.
Более того, стало известно, что Началова была крещена под именем Иулия в честь святой Иулии Коринфской.
Ранее сообщалось, что Началова может получить звание заслуженной артистки России.
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