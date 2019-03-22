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СМИ выяснили настоящую фамилию Началовой 

Рамблер 35 минут назад
Фото: ТАСС
Певица Юлия Началова носила двойную фамилию. Об этом стало известно из запроса депутата Госдумы Оксаны Пушкиной на предоставление певице места на Троекуровском кладбище.
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В документе, опубликованном изданием «Комсомольская правда», указано, что певица носила двойную фамилию Началова-Алдонина.
Двойная фамилия появилась у Началовой в 2006 году, когда она вышла замуж за футболиста ЦСКА Евгения Алдонина. После распада семьи в 2011 году певица решила оставить вторую часть фамилии.
«КП» также пишет, что Юлия Началова была крещена под именем Иулия в честь святой Иулии Коринфской.
Певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца, вызванной воспалительным процессом.
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