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Гарик Харламов показал похожую на него один в один женщину в платке 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Instagram
Российский юморист Гарик Харламов опубликовал в микроблоге фотографию, на которой изображена спящая в метро женщина с платком на голове, чрезвычайно похожая внешне на самого комика. По словам резидента «Камеди клаб», подписчики регулярно присылают ему подобные забавные снимки.
Мне продолжают присылать «похожих» на меня людей с завидным постоянством. Обычно это просто полные люди в очках, но иногда бывают уникальные экземпляры. Вот один из них. Заранее прошу прощения у этой женщины, но это невероятно)))
Харламов также уточнил, что обычно похожие на него персоны — это «просто полные люди в очках», однако, на этот раз случай уникальный. Завершая подпись к публикации, актер иронично попросил прощения у женщины, попавшей в объектив камеры фанаты юмориста. Об этом он написал в Instagram.
Поклонники посмеялись вместе с Гариком.
— Представляю, как она резко открывает глаза и говорит его голосом, — пофантазировал один из пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).
— Сестра после отсидки, — отметил другой юзер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Кристина Асмус призналась, чем ее бесит Гарик Харламов.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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