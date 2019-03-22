Гарик Харламов показал похожую на него один в один женщину в платке

Российский юморист Гарик Харламов опубликовал в микроблоге фотографию, на которой изображена спящая в метро женщина с платком на голове, чрезвычайно похожая внешне на самого комика. По словам резидента «Камеди клаб», подписчики регулярно присылают ему подобные забавные снимки.

Мне продолжают присылать «похожих» на меня людей с завидным постоянством. Обычно это просто полные люди в очках, но иногда бывают уникальные экземпляры. Вот один из них. Заранее прошу прощения у этой женщины, но это невероятно)))

Харламов также уточнил, что обычно похожие на него персоны — это «просто полные люди в очках», однако, на этот раз случай уникальный. Завершая подпись к публикации, актер иронично попросил прощения у женщины, попавшей в объектив камеры фанаты юмориста. Об этом он написал в Instagram.

Поклонники посмеялись вместе с Гариком.

— Представляю, как она резко открывает глаза и говорит его голосом, — пофантазировал один из пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).

— Сестра после отсидки, — отметил другой юзер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).