Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певица МакSим рассталась с бойфрендом 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Певица МакSим публично призналась поклонникам, что рассталась со своим молодым человеком после нескольких лет романтических отношений.
«Хочу вместе с вами порадоваться, что, наконец, покончила с долгосрочными и нездоровыми отношениями в своей жизни. … В итоге нервы ни к черту, здоровье тоже и пустота в душе, которая только сейчас начинает снова дышать свободно. Видимо, благодаря весне! Итак: принимаю поздравления!», — рассказала артистка в соц. сетях.
Стоит отметить, что личную жизнь МакSим старается не комментировать, однако певица в прошлом году была замечена в одной из клиник на Алтае, куда приехала вместе со своим избранником. По словам артистки, недавние проблемы со здоровьем были связаны с психоэмоциональным настроем из-за разрушающихся отношений. Сейчас поклонники радуются за МакSим и поздравляют её с «освобождением».
Russianshowbiz.info: последние новости
Алла Пугачева отреагировала на смерть Юлии Началовой Лолита начала терять сознание после концерта в Ростове-на-Дону Андрей Губин покинул Россию
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение