Певица МакSим рассталась с бойфрендом

Певица МакSим публично призналась поклонникам, что рассталась со своим молодым человеком после нескольких лет романтических отношений.

«Хочу вместе с вами порадоваться, что, наконец, покончила с долгосрочными и нездоровыми отношениями в своей жизни. … В итоге нервы ни к черту, здоровье тоже и пустота в душе, которая только сейчас начинает снова дышать свободно. Видимо, благодаря весне! Итак: принимаю поздравления!», — рассказала артистка в соц. сетях.

Стоит отметить, что личную жизнь МакSим старается не комментировать, однако певица в прошлом году была замечена в одной из клиник на Алтае, куда приехала вместе со своим избранником. По словам артистки, недавние проблемы со здоровьем были связаны с психоэмоциональным настроем из-за разрушающихся отношений. Сейчас поклонники радуются за МакSим и поздравляют её с «освобождением».