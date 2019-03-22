Посмертное звание для Началовой вызвало критику среди россиян в соцсетях

Российские интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на информацию о возможном присвоении Юлии Началовой звания заслуженной артистки России посмертно.

Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила журналистам, что запрос на присвоение звания отправлен, но решения еще нет.

Певец Филипп Киркоров заявил на похоронах артистки, что Юлия «заслужила это звание честно».

Однако с Киркоровым согласны не все. Среди интернет-пользователей информация о запросе на звание для Началовой вызвала бурную реакцию. В Сети считают, что Юлия не была настолько известна и популярна, чтобы присваивать ей звание.

«Ну чего уж тут мелочиться-то… Сразу Героя России, и объявить в России трехдневный траур. Я одного понять не могу… я это один читаю?! За последние пять-шесть дней в России ушли «в мир иной» куда более значимые люди, кроме небольших заметок в несколько строк в «МК», ничего больше. А тут уже шестой день на первой полосе… Смерть человека — это трагедия, но делать из этого шоу… Господа, Бога побойтесь», — написал один из пользователей.

Напомним, Юлия Началова стала известна в 12-летнем возрасте после победы в конкурсе «Утренняя звезда». После этого певица выпустила 8 альбомов.

Главным хитом Началовой считается песня «Герой не моего романа», записанная в 1998 году.