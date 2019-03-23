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Запашный ответил на провокационное заявление Невзорова о Началовой 

Газета.Ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Саркастические замечания по поводу похорон Юлии Началовой, которые позволил себе журналист Александр Невзоров, разозлили Эдгарда Запашного, передает портал "Дни.ру".
"Невзоров, вы больной?" — поинтересовался артист в инстаграме.
Также артист поднял этот вопрос и в Госдуме, на слушаниях проекта закона "О культуре".
"Невзоров такую грязь написал про поxороны Началовой! И нет ресурсов, чтобы его отстранить от эфира", — заявил Запашный.
Публицист Александр Невзоров в день прощания с Юлией Началовой предложил похоронить артистку в Мавзолее на Красной площади, а скорбь поклонников артистки назвал "глицериновыми слезами".
Умершую 16 марта Юлию Началову похоронили 21-го числа на Троекуровском кладбище столицы.
Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин пришел на похороны Началовой с новой женой.
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