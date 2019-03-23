Саркастические замечания по поводу похорон Юлии Началовой, которые позволил себе журналист Александр Невзоров, разозлили Эдгарда Запашного, передает портал "Дни.ру".
"Невзоров, вы больной?" — поинтересовался артист в инстаграме.
Также артист поднял этот вопрос и в Госдуме, на слушаниях проекта закона "О культуре".
"Невзоров такую грязь написал про поxороны Началовой! И нет ресурсов, чтобы его отстранить от эфира", — заявил Запашный.
Публицист Александр Невзоров в день прощания с Юлией Началовой предложил похоронить артистку в Мавзолее на Красной площади, а скорбь поклонников артистки назвал "глицериновыми слезами".
Умершую 16 марта Юлию Началову похоронили 21-го числа на Троекуровском кладбище столицы.
Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин пришел на похороны Началовой с новой женой.