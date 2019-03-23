Запашный ответил на провокационное заявление Невзорова о Началовой

Саркастические замечания по поводу похорон Юлии Началовой, которые позволил себе журналист Александр Невзоров , разозлили Эдгарда Запашного, передает портал "Дни.ру".

"Невзоров, вы больной?" — поинтересовался артист в инстаграме.

Также артист поднял этот вопрос и в Госдуме , на слушаниях проекта закона "О культуре".

"Невзоров такую грязь написал про поxороны Началовой! И нет ресурсов, чтобы его отстранить от эфира", — заявил Запашный.

Публицист Александр Невзоров в день прощания с Юлией Началовой предложил похоронить артистку в Мавзолее на Красной площади, а скорбь поклонников артистки назвал "глицериновыми слезами".

Умершую 16 марта Юлию Началову похоронили 21-го числа на Троекуровском кладбище столицы.