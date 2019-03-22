Бывший муж Началовой пришел на похороны певицы с новой женой

На похороны Юлии Началовой приехали ее бывшие мужья и последний возлюбленный, пишет Комсомольская правда ».

Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве . Проститься с Юлией Началовой пришли сотни людей: поклонники, коллеги, родные и близкие люди.

На прощании присутствовал первый муж Началовой — бывший солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Юлия и Дмитрий поженились в 2001 году, их брак продержался три года. В браке с Дмитрием Юлия начала страдать нервной анорексией.

Второй супруг Началовой и отец ее дочери Веры Евгений Алдонин пришел на похороны с новой женой Ольгой и матерью. Евгений не отходил от родителей Юлии, поддерживал их и занимался организационными вопросами.

Проститься с Юлией пришел и судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря, с которым у Юлии были отношения последние месяцы.

Единственным из мужчин Началовой, кого не было на похоронах, стал хоккеист Александр Фролов . С ним Юлия жила в гражданском браке около пяти лет, а в последние годы судилась с ним из-за квартиры в элитном комплексе «Кутузовская ривьера».

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца, вызванной воспалительным процессом.