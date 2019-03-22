Ленин подвинется: Началову предложили отправить в Мавзолей

Публицист Александр Невзоров выразил недоумение по поводу резонанса вокруг смерти певицы Юлии Началовой. По его словам, в этом месяце умирали Нобелевские лауреаты, хирурги, политтехнологи и известные актеры, которые не были удостоены должного внимания.

Российский публицист Александр Невзоров скептически отреагировал на поведение общества и прессы после смерти певицы Юлии Началовой. Журналист заявил, что не понимает резонанса вокруг трагедии и отметил, что другие ушедшие в иной мир деятели культуры, политики и науки не были удостоены такого пристального внимания. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы»

«Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко похоронили. И не было никакого гламурного резонанса», — обратил внимание Невзоров.

В ходе беседы с ведущими публицист признался, что до трагедии не знал о существовании Началовой, но «из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие». Невзоров даже позволил себе использовать в эфире черный юмор, в шутку предложив положить певицу в Мавзолей вместо Ленина.

«А достаточно ли комфортабелен Мавзолей и достоин ли он ее? Понятно, что там мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чье место она занимает. Теперь мы знаем, чье. И то событие, которое, вероятно, было печальным для семьи и небольшого круга слушателей, оно превращено в резонансную общенародную проблему», — сказал журналист.

Далее он попытался разобраться в причинах резонанса вокруг смерти исполнительницы. Одним из предположений Невзорова стала «потеря пропагандистской машиной еще одного винтика», после которой якобы «некому будет смотаться в Донбасс и попеть перед уголовниками очередные песни». Однако он тут же отверг эту версию, поскольку «таких винтиков очень много, и найдется тьма желающих певичек».

Следующая версия Невзорова была напрямую связана с российским правительством : по словам публициста, власти якобы решили затмить трагедией пятилетнюю годовщину присоединения Крыма к России, чтобы ограничить общество в обсуждении этой темы.

Съемочная группа шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» пообщалась с присутствующими на церемонии гостями и бывшим пиар-менеджером певицы Анной Исаевой. Она рассказала журналистам о намерении родных Началовой добиваться посмертного присвоения исполнительнице звания Заслуженной артистки России.

«Может, ей дадут посмертно звание, мы были бы рады. Хотели бы обратиться с такой просьбой в ведомство, которое этим занимается», — поделилась Исаева.

Инициативу родственников и пиар-директора Началовой поддержал народный артист России Филипп Киркоров . Он добавил, что в настоящее время идет сбор средств для семьи артистки.

«Я не знаю, какие документы подают на звание, думаю сильные мира сами должны решить. Юля звание заслужила честно», — сказал Киркоров. Музыкальный продюсер Андрей Разин, в свою очередь, заявил, что сделает все возможное для присуждения певице государственной награды.

«Я и эстрадная общественность будем выходить на депутатов, на министра с просьбой присвоить Юле звание заслуженной артистки России», — заявил Разин.

В ночь после похорон Началовой певица Наташа Королева опубликовала видео с пением в машине, что не понравилось пользователям соцсети — они обвинили артистку в «плясках на костях». Однако Королева не поленилась ответить на несколько хейтерских комментариев.