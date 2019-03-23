Шнуров указал депутатам на отсталость взглядов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал российских депутатов из-за недостаточно широкого понимания культуры. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По мнению музыканта, парламентарии говорят о культуре на уровне восприятия XIX века и живут категориями романтизма. «Они до сих пор все высокопарное и розовенькое воспринимают как культуру в хорошем смысле слова, а все то, что с сереньким у них не культура, а бескультурье», — заметил Шнуров, добавив, что культура гораздо шире и объемнее.

Отвечая на вопрос, почему он не стал называть Александра Пушкина «нашим всем», музыкант подчеркнул, что культура не ограничивается почитанием одного поэта. «Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть еще Баратынский, окромя Есенина есть Клюев», — сказал он.

22 марта прошло заседание комиссии по культуре в Госдуме . Речь шла о принятии нового закона, который был бы направлен на то, чтобы перестать измерять эту сферу по количественным показателям. Во время слушаний Шнуров призвал распустить Министерство культуры России , поскольку такого ведомства «ни в какой нормальной стране нет».