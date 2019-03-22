«Оказалась ненужной»: что убило Началову

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Дзюник заявил, что Началову «убила» депрессия 

Рамблер 8 минут назад
Певицу Юлию Началову убила депрессия, возникшая из-за невостребованности. Об этом, как сообщает «Газета.ru», заявил друживший с ней продюсер Леонид Дзюник.
16 марта Юлия Началова умерла после нескольких дней, проведенных в коме. По словам отца певицы, причиной ее смерти стала остановка сердца, «не справившегося» с абсцессом и заражением крови.
По мнению Леонида Дзюника, соматические заболевания — подагру, сахарный диабет — у Началовой могло вызвать психическое — депрессия.
По словам продюсера, Началова страдала от затяжной депрессии из-за того, что так и не стала по-настоящему востребованной в шоу-бизнесе.
Дзюник рассказал, что на российской эстраде существуют «управляющие» артистами «группировки». Они якобы указывают им, у каких композиторов покупать музыку, а если певцы отказываются платить за песню цену двухкомнатной квартиры, то теряют доступ к шоу-бизнесу и, как следствие, популярность.
Комментарии94
Шоу-бизнес , Видео , Статьи
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