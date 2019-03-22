Жасмин приехала проводить Началову на золотом Bentley

У певицы Жасмин (Сара Шор) появился золотистый Bentley Mulsanne стоимостью 33,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Super.

По данным издания, ранее певицу в таком автомобиле не видели. Она приехала на новом Bentley на церемонию прощания с Юлией Началовой, прошедшую 21 марта. Super отмечает, что у машины «красивые» номера с тремя семерками.

Издание называет Mulsanne одной из самых дорогих моделей Bentley. В салоне авто есть деревянные детали.

Super

Несколько лет назад СМИ обратили внимание на коллекцию сумок Birkin, принадлежащую Жасмин. Сообщалось, что одна из сумок стоит 4 780 000 рублей. Певица заявляла, что сумки начали обсуждать на фоне ареста ее мужа, молдавского бизнесмена и политика Илана Шора. Она назвала себя не бедным и не богатым человеком, который сам зарабатывает и может позволить себе такие покупки.

В 2019 году молдавские СМИ сообщили, что Сара Шор подала заявку на получение гражданства Молдавии по инвестиционной программе. Noi.md поясняло, что Молдавия предоставляет гражданство людям, которые сначала вносят в Фонд публичных инвестиций сто тысяч евро (около 7,5 миллиона рублей), а затем инвестируют как минимум 250 тысяч евро (примерно 18,7 миллиона рублей) в одну из областей стратегического развития страны.

Супруг певицы опроверг эту информацию. Илан Шор заявил, что артистка имеет на получение гражданства «моральное и юридическое право» как супруга гражданина этой страны, поэтому инвестиционная программа ей не нужна. По его словам, российское гражданство певица сохранит.