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Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали после поездки за границу 

Газета.Ru + ещё 9 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия. Об этом сообщает Star Hit со ссылкой на ее супруга Бари Алибасова.
До этого в СМИ появилась информация, что у артистки отказали ноги и она прикована к постели.
По словам Алибасова, у его жены не отказали ноги, а она проходит плановое обследование и "чувствует себя прекрасно".
"Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет", — добавил Алибасов.
Ранее народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала смерть режиссера Марлена Хуциева.
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