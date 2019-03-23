Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали после поездки за границу

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия. Об этом сообщает Star Hit со ссылкой на ее супруга Бари Алибасова

До этого в СМИ появилась информация, что у артистки отказали ноги и она прикована к постели.

По словам Алибасова, у его жены не отказали ноги, а она проходит плановое обследование и "чувствует себя прекрасно".