Посмертное признание: чего требуют родные Началовой

Родственники певицы Юлии Началовой планируют добиться посмертного присуждения артистке государственной награды. Об этом рассказала бывший пиар-менеждер исполнительницы Анна Исаева.

В день похорон 38-летней певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище присутствовала съемочная группа шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Журналисты пообщались с присутствующими на церемонии гостями и бывшим пиар-директором исполнительницы Анной Исаевой. Она рассказала о том, что поддерживает намерение родных Началовой добиваться посмертного присвоения певице звания заслуженной артистки России

«Может, ей дадут посмертно звание, мы были бы рады. Хотели бы обратиться с такой просьбой в ведомство, которое этим занимается», — поделилась Исаева.

Также она призналась, что подавала документы на присвоение Началовой звания заслуженной артистки России в Министерство культуры незадолго до трагедии.

«Мы подали документы на звание заслуженной артистки. Мы не успели», — вздохнула пресс-секретарь.

Инициативу родственников и пиар-директора Началовой поддержал народный артист России Филипп Киркоров . Он также рассказал, что в настоящее время идет сбор средств для семьи артистки.

«Я не знаю, какие документы подают на звание, думаю сильные мира сами должны решить. Юля звание заслужила честно», — поделился мнением Киркоров.

По словам очевидцев, после этого комментария женщина из толпы громко потребовала присвоить Началовой звание народной артистки России, сообщает сайт mk.ru. Музыкальный продюсер Андрей Разин , в свою очередь, заявил, что сделает все возможное для присуждения певице государственной награды.

«Я горячо это поддерживаю, обязательно обратимся к депутатам Государственной думы и министру культуры. Она заслужила это звание, она самая лучшая звезда нашей эстрады», — заявил Разин.

По оценкам сотрудников кладбища, к залу, в котором стоял гроб с телом певицы, выстроилась очередь из нескольких сотен человек. Присутствовавшие на церемонии журналисты сообщали, что некоторым людям в толпе становилось плохо: одна из женщин упала в обморок на выходе из траурного зала.

Накануне похорон Началовой в сети разгорелся скандал из-за опубликованного в инстаграме певца Николая Баскова веселого видео. В рамках шоу «Привет, Андрей!» народный артист России в дуэте с телеведущим Андреем Малаховым исполнили зажигательную песню в честь 70-летия Валерия Леонтьева

«Несмотря на потрясения последних дней, жизнь идет дальше, и от этого понимаешь, как важно ценить каждый день!» — написал Басков под публикацией.

Пользователи соцсети были крайне возмущены весельем на фоне траура в связи со смертью 38-летней исполнительницы.

«Началову еще не предали земле, а они юбилеи юбилейничают… С такими коллегами и врагов не надо», «Ханжество и лицемерие. Как только осмелился выставить это после трагедии», «Ужасно, бессовестно», «Это просто пляски на костях», — написали подисчики Баскова.

Один из его фолловеров заявил, что представители российской эстрады все время играют на публику и живут неискренне.

«Скажут «плачь» — плачут. Скажут «смейся» — смеются. У артистов вся жизнь — игра. И ничего настоящего», — написал пользователь.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями после операции на ноге, приведшим к сепсису.