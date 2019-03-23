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Отец скончавшейся Началовой нашел виновного в смерти певицы 

Рамблер + ещё 10 47 минут назад
Отец трагически скончавшейся певицы Юлии Началовой назвал виноватую в смерти дочери.
Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Композитор Виктор Началов выступил в телешоу на канале «Россия 1», оправдав врачей, лечащих его дочь. Он сказал, что не считает медиков виновными — дочь сама запустила болезнь.
«Юля сама запустила все это дело… Занялась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение. Думали молодой организм, все будет хорошо, но она не справилась», — рассказал Началов.
По его словам, дочь никогда не жаловалась и говорила, что у нее все идет хорошо, когда он звонил ей в больницу.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова умерла 16 марта от сердечной недостаточности, возникшей на фоне сепсиса. Врачи провели операцию, но спасти женщину не смогли. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище, ей было
38 лет.
Ранее лечащий врач Юлии заявил, что певицу убила случайность. Врач считает, что певица, страдавшая от подагры, поменяла обувь и натерла ногу. Инфекция попала в ранку, начались гангрена и сепсис.
«Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится. Ничего не предвещало», — заявил медик.
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Шоу-бизнес , Видео
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