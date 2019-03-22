Галкин оправдался из-за дорогих билетов на Пугачеву

«Билеты проданы, мы не знаем, куда людей посадить. Да, какая-то часть [билетов] есть у перекупщиков, мы ничего с этими перекупщиками сделать не можем, потому что Дума пока не приняла закон о спекуляции», — заявил он.

Галкин подчеркнул, что на цены, которыми пугают людей в интернете, Пугачева повлиять не может.

«Мы-то тут при чем? Люди купили и хотят сделать гешефт», — сказал он.

В программе Hard Day's Night на «Дожде» Галкин рассказал, что Пугачева решила сделать новую программу с новыми песнями, что стало для нее «колоссальным вызовом», так как она давно не выступала. Он подчеркнул, что Пугачева будет исполнять песни «вживую».

Галкин отметил, что концерт будет представлять собой спектакль из песен. Выступление будут снимать и потом покажут в записи.

По его словам, Пугачева не хочет привлекать лишнего внимания к своему юбилею, поэтому отказывается от пресс-конференций и не хочет пиара.

15 апреля этого года Пугачева отметит 70-летие. 17 апреля состоится ее юбилейный концерт. Мероприятие пройдет в большом зале Государственного Кремлёвского дворца.