Варнаву внесли в «черный список» на Украине

Министерство культуры Украины внесло участницу комедийного шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, передает РИА «Новости»

Екатерину Варнаву добавили в список 21 марта. Теперь в нем находятся 148 человек.