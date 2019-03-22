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Варнаву внесли в «черный список» на Украине 

Рамблер + ещё 13 14 минут назад
Фото: кадр из программы
Министерство культуры Украины внесло участницу комедийного шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, передает РИА «Новости».
Екатерину Варнаву добавили в список 21 марта. Теперь в нем находятся 148 человек.
Список деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, был опубликован на сайте Минкульта страны в августе 2015 года. В нем, в частности, состоят: Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина, певица Валерия и др.
Ранее Служба безопасности Украины запретила Екатерине Варнаве въезжать на территорию Украины в течение 5 лет.
Шоу-бизнес , В мире , Украина , Екатерина Варнава , Александр Розенбаум , Юлия Чичерина , Сергей Пенкин , Валерия , Олег Газманов , СБУ , РИА Новости
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