Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев внес участницу Comedy Woman в список «угроз национальной безопасности» 

РИА Новости + ещё 5 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство культуры Украины внесло в список лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности", участницу российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущую Екатерину Варнаву.
Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте Минкульта, Варнаву внесли 21 марта.
Ранее Служба безопасности Украины запретила Варнаве въезд на Украину в течение пяти лет.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Последние новости
Хелло, "Китти"! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства
Комментарии1
Шоу-бизнес , В мире , Украина , Иосиф Кобзон , Екатерина Варнава , Александр Розенбаум , Юлия Чичерина , Сергей Пенкин , Олег Газманов , МИД , СБУ , Верховная Рада
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Познер упрекнул женщин в мизогинии
Общество
«Я тебя люблю»: последнее признание Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Взрывоопасное Закарпатье: Украинские венгры бьют тревогу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение