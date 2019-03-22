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На перевале Дятлова было не 9, а 11 туристов, выяснил Малахов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Шоумен Андрей Малахов продолжает делать открытия на Урале на перевале Дятлова, где в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа советских туристов.
У себя в инстаграме Малахов опубликовал фото с местной жительницей и анонсировал спецвыпуск своей передачи "Прямой эфир".
"Дочь секретаря райкома ЦК КПСС прерывает молчание. 30 лет она руководила и создавала музей истории края. Попала под модное слово — оптимизация — и ей больше нечего терять. И правда ли, что в походе было не 9 человек, а 11?" — интригует телеведущий.
Спецвыпуск с перевала Дятлова выйдет в эфир канала "Россия 1" 22 марта в 17:25.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , КПСС
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