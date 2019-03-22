На перевале Дятлова было не 9, а 11 туристов, выяснил Малахов

Шоумен Андрей Малахов продолжает делать открытия на Урале на перевале Дятлова, где в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа советских туристов.

У себя в инстаграме Малахов опубликовал фото с местной жительницей и анонсировал спецвыпуск своей передачи "Прямой эфир".

"Дочь секретаря райкома ЦК КПСС прерывает молчание. 30 лет она руководила и создавала музей истории края. Попала под модное слово — оптимизация — и ей больше нечего терять. И правда ли, что в походе было не 9 человек, а 11?" — интригует телеведущий.

Спецвыпуск с перевала Дятлова выйдет в эфир канала "Россия 1" 22 марта в 17:25.