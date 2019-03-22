«Я тебя люблю»: последнее признание Началовой перед смертью

На Троекуровское кладбище 21 марта явились сотни поклонников, желающие проститься с Юлией Началовой. Ее звездные друзья также возносили цветы к могиле певицы и делились трогательными воспоминаниями. Так, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова рассказала, как они с Началовой месяц назад сбежали с телешоу, а певец Александр Панайотов заявил, что они с Юлией были «больше, чем друзья» и перед тем, как ее ввели в кому, она призналась ему в любви.

На Троекуровском кладбище Москвы 21 марта состоялись похороны известной певицы Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся на 39 году жизни из-за сердечной недостаточности.

Церемонию прощания с артисткой посетило большое количество ее звездных друзей, а кто-то из них поделился своим горем из-за внезапной потери в эфире телеканалов.

Так, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, которая с 2012 года входит в Совет депутатов муниципального округа Таганский в Москве, рассказала о своих последних воспоминаниях о Началовой.

«Наша последняя в жизни встреча произошла примерно месяц назад. Мы вместе участвовали в одной телепрограмме и в какой-то момент посчитали, что некоторые вещи, которые творились в эфире, были недопустимы. И тогда мы просто встали и ушли.

На прощание мы улыбнулись, обнялись и расстались на этом…» — поведала легендарная спортсменка в рамках шоу «Прямой эфир».

Также Мастеркова рассказала о боли из-за утраты Началовой, подчеркнув, что они были знакомы около 15 лет.

Стоит отметить, что похороны певицы посетил ее бывший муж — экс-футболист Евгений Алдонин . Он находился в компании отца артистки — композитора Виктора Началова, а также 12-летней дочери, которая родилась в их браке с Юлией. Однако во время траурной церемонии Алдонин не стал давать комментариев прессе.

Он уже высказывался ранее в эфире ток-шоу «Пусть говорят». Тогда легенда ЦСКА поведал, что сообщил дочери новость о смерти Началовой, встретив ее в аэропорту, куда она прилетела с каникул в Лондоне.

Ранее предполагалось, что девочка будет жить с Алдониным и его новой семьей, где у него уже родился сын. Однако буквально во время похорон пресс-секретарь певицы подтвердила информацию о том, что ребенок переедет к бабушке и дедушке по материнской линии — Виктору и его супруге Таисии.

Пресс-секретарь заверила, что Алдонин не возражал против такого развития событий. Дело в том, что и при жизни Юлии девочка проводила немало времени у бабушки с дедушкой, поскольку ее мать часто была на гастролях или занималась иными творческими проектами.

Можно сказать, что Виктор и Таисия являются одними из самых близких людей для 12-летней девочки, так что нет смысла подвергать ее излишнему стрессу и заставлять привыкать к совершенно новой обстановке. Отец в любом случае не оставит свою дочь и будет помогать ей как финансово, так и личным участием, время от времени встречаясь и поздравляя с праздниками.

Возвращаясь к теме соболезнований, высказываемых друзьями безвременно ушедшей артистки, стоит отдельно отметить пламенную речь Александра Панайотова — одного из самых близких людей Началовой.

«Юля следила за своим здоровьем так тщательно, как могла. Возможно, каким-то моментам они и не придавала того значения, которое следовало бы, но все-таки своим здоровьем она занималась», — заверил представитель эстрады, при этом сообщив, что иногда Началова терпела «адскую» боль, но умела совершенно этого не показывать.

Также Панайотов признался, что Началова для него была «больше, чем другом». При этом он уточнил, что имел в виду отношения, похожие на те, что возникают между братом и сестрой.

«Такого в шоу-бизнесе, поверьте, мало. Для меня это настоящая потеря.

Мы с Юлей постоянно созванивались. Даже в тот день, когда ее ввели в кому, мы продолжали переписываться. Ее последние слова мне: «Я тебя люблю»…»

Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева, которая также очень близко общалась с певицей, выложила у себя в инстаграме проникновенный пост:

«Прощай, сестричка! Сколько цветов у тебя сегодня!»

Также Исаева выдвинула инициативу посмертного присвоения Началовой звания заслуженной артистки Российской Федерации.

«Мы планируем обратиться с этой просьбой в специальное ведомство, курирующее подобные вопросы. Возможно, Юлии присвоят соответствующее звание. Мы были бы этому рады», — сказала пиар-менеджер.