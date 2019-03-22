Началова призналась в любви Панайотову перед комой

Певица Юлия Началова перед введением в кому призналась в любви музыканту Александру Панайотову . Об этом, как сообщает «Газета.ru», он сам рассказал на церемонии прощания с артисткой.

Началова умерла 16 марта. По словам ее отца Виктора, в результате остановки сердца, «не выдержавшего» абсцесса и заражения крови.

Вчера певица была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Там же прошло прощание с ней. На церемонии присутствовало множество знаменитостей, в том числе близко друживший с Началовой Александр Панайотов.

Певец рассказал, что порой Началова терпела «адскую» боль, однако никогда этого не показывала. Также он заявил, что Началова была для него «больше, чем другом».

«Ее последние слова мне: "Я тебя люблю"», — рассказал Панайотов.

По словам певца, это сообщение Началова написала ему в день, когда была введена в кому. Панайотов добавил, что его отношения с Началовой можно сравнить с отношениями брата с сестрой, а «такого в шоу-бизнесе, поверьте, мало».