«Мисс Москва» лишили титула за безответственность

Семеренко выиграла титул «Мисс Москва» в декабре 2018 года. Накануне она была его лишена. Подобное произошло впервые за 23-летнюю историю конкурса.

«Она не исполняла свои обязанности по договору», — объяснили его организаторы.

По словам собеседника агентства, Семеренко не посещала мероприятия, которые, согласно условиям подписанного ею соглашения, была обязана посещать.

Согласно регламенту конкурса «Мисс Москва», корона лишенной победы участницы переходит конкурсантке, занявшей второе место. Первой вице-мисс в декабре 2018-го стала Ксения Паленова. Титул будет передан ей на будущей неделе.

Сегодня утром Алеся Семеренко прокомментировала ситуацию в своем инстаграме. Она написала, что мероприятий, из-за отсутствия на которых ее лишили титула, не было.