Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лика Стар обвинила известных продюсеров в том, что они не замечали творчество Началовой 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известная в девяностых годах певица Лика Стар стала одной из главных действующих персон программы на Первом канале «Пусть говорят». Гости в студии обсуждали творчество Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в одной из московских больниц и была похоронена на Троекуровском кладбище.
По словам Лики Стар, она не понимает, почему выступления такой талантливой артистки, как Юлия Началова, практически не показывали по телевидению и не крутили по радиоэфирам. Звезда во время программы обратилась к самым известным продюсерам.
«Никто из больших продюсеров ее не заметил, как так? Я спрашиваю!» — заявила она.
Поддержал слова Лики Стар продюсер Леонид Дзюник. Он намекнул, что в шоу-бизнесе существует так называемая мафия. Артистам диктуют, какие песни исполнять, у кого покупать музыку и стихи. Те, кто пытается плыть против течения, в эфиры не попадают. При этом Дзюник добавил, что песни у некоторых композиторов стоят, как двухкомнатная квартира.
Продюсер также напомнил всем в зале, что еще десять лет назад у Началовой вышел англоязычный альбом «Дикая бабочка». При этом в России он по каким-то причинам не пользовался популярностью. Интересно, что пластинку создавал композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, который сочинил несколько популярных песен для популярной певицы Марайи Кэри.
Многие гости программы «Пусть говорят» пришли к выводу, что Началовой просто не позволяли раскрыться. Сама звезда по этому поводу сильно переживала, что, конечно, в итоге сказывалось на ее здоровье, сообщает портал Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Думаю, что он гонит!»: Александр Серов не поверил в прощальные гастроли Шнурова Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мы просто начали себя любить»: Лолита опровергла слухи о плохом самочувствии на концерте в Ростове
Комментарии
Шоу-бизнес , Леонид Дзюник , Дни.Ру
Читайте также
Видео
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Взрывоопасное Закарпатье: Украинские венгры бьют тревогу
Украина В мире
Москвичей ждет погодная лихорадка
Погода Новости Москвы
Первый канал раскрыл «тайну» Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
Шутник с гранатой заставил эвакуировать ТЦ
Происшествия Криминал
Самолеты сцепились хвостами перед вылетом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение