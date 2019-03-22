Лика Стар обвинила известных продюсеров в том, что они не замечали творчество Началовой

Известная в девяностых годах певица Лика Стар стала одной из главных действующих персон программы на Первом канале «Пусть говорят». Гости в студии обсуждали творчество Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в одной из московских больниц и была похоронена на Троекуровском кладбище.

По словам Лики Стар, она не понимает, почему выступления такой талантливой артистки, как Юлия Началова, практически не показывали по телевидению и не крутили по радиоэфирам. Звезда во время программы обратилась к самым известным продюсерам.

«Никто из больших продюсеров ее не заметил, как так? Я спрашиваю!» — заявила она.

Поддержал слова Лики Стар продюсер Леонид Дзюник . Он намекнул, что в шоу-бизнесе существует так называемая мафия. Артистам диктуют, какие песни исполнять, у кого покупать музыку и стихи. Те, кто пытается плыть против течения, в эфиры не попадают. При этом Дзюник добавил, что песни у некоторых композиторов стоят, как двухкомнатная квартира.

Продюсер также напомнил всем в зале, что еще десять лет назад у Началовой вышел англоязычный альбом «Дикая бабочка». При этом в России он по каким-то причинам не пользовался популярностью. Интересно, что пластинку создавал композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, который сочинил несколько популярных песен для популярной певицы Марайи Кэри.