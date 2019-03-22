«Думаю, что он гонит!»: Александр Серов не поверил в прощальные гастроли Шнурова

Несколько дней назад популярный исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров огорошил общественность известием, что группа «Ленинград» в 2019 году отправится в свой прощальный гастрольный тур. Чуть позже концертный директор коллектива Денис Вейко подтвердил, что группа распадается. По его словам, в гастрольном графике «Ленинграда» произойдут изменения. Будет охвачено больше городов, где Сергея Шнурова и его команду услышат любители коллектива.

«Мы всего достигли. Чего нам ещё делать?» — заметил Вейко.

В то же время он добавил, что о планах на будущее предпочитает не загадывать. Об этом, как он считает, знает только господь Бог.

Между тем в распад и прекращение существования группы «Ленинград» до сих пор мало кто верит. Вот и народный артист России Александр Серов считает, что Шнурову незачем заканчивать с творчеством, потому что «у него идет масть». «Думаю, он гонит! Придумал свою фишку: показывать чуть ли не голую задницу на сцене. Поймал своего петуха или Жар-птицу за хвост. Думаю, вряд ли он откажется от концертной деятельности», — заметил популярный исполнитель, слова которого приводит « Комсомольская правда ».

Отметим, что Сергей Шнуров в 2019 году выступит сразу на нескольких аренах, где в прошлом году прошли встречи чемпионата мира по футболу. Группа «Ленинград» считается одной из самых популярных в стране. На концертах коллектива всегда аншлаги.