Началова может получить звание заслуженной артистки России

Российская певица Юлия Началова , которая ушла из жизни в возрасте 38 лет, может получить звание заслуженной артистки России посмертно. Об этом сообщает «URA.Ru».

По словам музыкального продюсера Андрея Разина и певца Филиппа Киркорова, этого намерены добиваться ее коллеги и друзья.

"Я не знаю, какие документы подают на звание, думаю сильные мира сами должны решить. Юля звание заслужила честно", — сказал Киркоров.

Он также добавил, что в данный момент идет сбор средств для семьи Началовой.

Ранее сообщалось, что Киркорова умоляли о посмертном звании на похоронах Юлии Началовой.