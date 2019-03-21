«Лично отдам 20 млн»: кто расплатится за Началову перед Фроловым

Несмотря на то, что похороны Юлии Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище, хоккеист Александр Фролов , с которым певица состояла в отношениях с 2011 по 2016 год, до сих пор никак не отреагировал на смерть бывшей возлюбленной.

Более того, спортсмен даже не присутствовал на церемонии прощания с певицей.

Траурное мероприятие прошло в Москве 21 марта. Бывшую подругу хоккеиста Фролова, также являющуюся экс-женой легенды ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина , предали земле на знаменитом Троекуровском кладбище.

А вот Фролова не было. Очевидной причиной подобного решения мог стать тот факт, что ранее Александр подал на певицу в суд. Но обо всем по порядку.

Начинались отношения Александра с Юлией очень красиво. Познакомились они в 2011 году, когда певица еще была замужем за Алдониным. Фролов также на тот момент состоял в браке. Позже молодые люди стали свободны, но подавать заявление в ЗАГС не захотели, поскольку гражданский брак их вполне устраивал.

Началова и Фролов стали жить вместе на два материка: в Лос-Анджелесе (США), где выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Александр, и в Москве. Уже в первое время совместной жизни влюбленные познакомили между собой своих детей от прошлых браков. Так, дочь Александра поладила с дочерью Началовой, рожденной от Алдонина в 2006 году.

Однако спустя пять лет, в 2016 году, пара разошлась. Казалось бы, ни о каком дележе имущества не может быть и речи при незарегистрированном браке. Однако позднее выяснилось, что судиться все же есть за что.

По сообщениям СМИ, хоккеист долгое время жил в четырехкомнатной квартире Началовой, которая досталась ей от экс-супруга Алдонина, а потом, как признается Фролов, он под расписку отдал артистке 20 млн рублей, чтобы выкупить часть недвижимости. Но позже Началова заявила, что ни о каких деньгах от бывшего возлюбленного не слышала.

Ситуацию с жилплощадью прокомментировал юрист Максим Суров , знакомый с данным судебным разбирательством.

«Сейчас будет приостановка дела — до вступления дочери Началовой в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги лягут на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — цитировал юриста ФАН.

Представитель хоккеиста же, наоборот, открещивался от подачи спортсменом иска в суд о правах на квартиру скончавшейся певицы.

«Александр не предъявлял никому ни одного иска, связанного с оспариванием прав на квартиру. К нему предъявили иск о взыскании денег, которые он заплатил. Он подал иск об оспаривании договора между Началовой и компанией. Никаких прав на квартиру он не оспаривает, он только лишь защищается».

Но, судя по разговорам на похоронах Юлии, судебное дело продолжится даже после смерти одного из членов разбирательства.

Так, тему 20-миллионного долга поднял на проводах в последний путь Началовой бизнесмен Алимжан Тохтахунов

Близко общавшийся со скончавшейся певицей предприниматель заявил, что Фролов никак не мог отобрать у Юлии квартиру, так что вовсе не судебные тяжбы стали причиной заболеваний Началовой, позднее приведших певицу к смерти.

«Не верю, что теперь долг за квартиру перейдет дочери. У Юлии был хороший бывший муж Евгений Алдонин, который не даст ребенка в обиду и поможет с долгами. Помочь смогут родители Юлии, а при необходимости — и я сам лично. Сумма в 20 миллионов не является слишком большой, чтобы ее невозможно было выплатить», — отметил мужчина во время похорон.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта в одной из столичных клиник: по официальной информации, сердце остановилось из-за заражения крови.

За несколько часов до смерти артистке провели операцию на ноге, что спровоцировало обильное кровотечение, которое врачи не смогли остановить.