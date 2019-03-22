Эмилия Кларк чуть не умерла от кровоизлияния в мозг

Период восстановления был очень тяжелым, но Кларк нашла в себе силы вернуться к съемкам.

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк рассказала, что перенесла две сложные операции на мозге в период между первым и вторым сезонами.

В 2011 году внезапные и резкие головные боли, вследствие которых актриса оказалась в больнице, начались в спортзале во время тренировки. Кларк в интервью The New Yorker призналась, что часто снимала стресс с помощью спорта.

Оказалось, что у Кларк субарахноидальное кровоизлияние — сложнейший тип инсульта, при котором около трети больных умирают, а те, кто выживает, потом проходят серьезное лечение, имея риск рецидива.

Период восстановления был очень тяжелым, но Кларк нашла в себе силы вернуться к съемкам. Однако в 2013 году актриса повторно перенесла похожую операцию с трепанацией мозга.

По словам Кларк, сейчас она полностью восстановилась и даже создала благотворительную организацию, которая помогает людям реабилитироваться после черепно-мозговых травм и инсульта.