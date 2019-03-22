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Пользователи соцсетей уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Пользователи соцсетей раскритиковали рэпера Тимати, который выпустил беспроводные наушники от своего бренда Black Star, аналогичные дешевому гаджету с AliExpress.
Тимати представил наушники на своей странице «ВКонтакте». «Больше года я искал идеальную формулу: качественный звук, шумоподавление, влагоустойчивость, беспроводное подключение, ресурс работы, крутой дизайн и доступная цена! Я нашел эту формулу и с гордостью объявляю о запуске! Это не коллаб с известным брендом, это собственный продукт! Проверьте сами, соотношение цены и качества вас удивит», — написал он.
Наушники от Black Star стоят семь тысяч рублей. В комментариях к записи пользователи отметили, что на AliExpress есть такие же, которые можно купить за две тысячи. После этого Тимати закрыл комментарии к записи.
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Шоу-бизнес , Видео , Тимати
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