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Лолите стало плохо после похорон бывшего мужа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лолите Милявской стало плохо вечером в четверг после концерта в Ростове-на-Дону; 55-летняя певица стала терять сознание, когда вышла за кулисы.
Помощники Милявской вызвали скорую помощь. Медики не стали забирать певицу в больницу. По их словам, причиной недомогания стали давление и стресс, пишет «Комсомольская правда».
Уточняется, что с давлением помогли справиться обычные таблетки.
Издание предполагает, что причиной переутомления и стресса Лолиты могла стать кончина ее бывшего мужа бизнесмена Арнольда Спиваковского. На похоронах, прошедших в среду в Москве, присутствовали как сама певица, так и другие известные лица.
12 марта Милявская опубликовала прощальное послание Спиваковскому.
Певица говорила, что в свое время именно Арнольд помог ей пережить тяжелый разрыв с Александром Цекало.
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