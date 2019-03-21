Лолите стало плохо после похорон бывшего мужа

Лолите Милявской стало плохо вечером в четверг после концерта в Ростове-на-Дону; 55-летняя певица стала терять сознание, когда вышла за кулисы.

Помощники Милявской вызвали скорую помощь. Медики не стали забирать певицу в больницу. По их словам, причиной недомогания стали давление и стресс, пишет « Комсомольская правда ».

Уточняется, что с давлением помогли справиться обычные таблетки.

Издание предполагает, что причиной переутомления и стресса Лолиты могла стать кончина ее бывшего мужа бизнесмена Арнольда Спиваковского. На похоронах, прошедших в среду в Москве, присутствовали как сама певица, так и другие известные лица.

12 марта Милявская опубликовала прощальное послание Спиваковскому.