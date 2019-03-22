Началова получит звание посмертно

Началову требуют представить к госнаграде

Пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что певице могут посмертно присвоить звание заслуженной артистки России . Об этом она рассказала корреспонденту программы «Прямой эфир».

«Мы не успели, мы подали документы на звание заслуженной артистки России. Эти документы пока не прошли весь путь», — отметила Исаева.

Она выразила надежду, что ей удастся довести это дело до конца.

«Я не знаю, бывают ли такие награды посмертными. Но если бы так случилось, наверное, это было бы правильно», — сказала Исаева.

Интервью с Исаевой показали в «Прямом эфире», посвященном памяти Началовой. Ведущий программы Андрей Малахов назвал идею присвоить Началовой звание замечательной.

Идею также поддержал продюсер Андрей Разин . По его мнению, Началова это звание заслужила.

«Я полностью горячо это поддерживаю. Я думаю, что все сообщество артистов и я, как советник главы Крыма и заслуженный артист Крыма, подключимся к этому», — заявил он.

Продюсер пообещал обратиться к депутатам Госдумы и министру культуры с этой просьбой.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни.

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным артистам, дирижерам, композиторам, режиссерам и певцам за личные заслуги (активное участие в социально значимых концертах, победы в международных конкурсах, создание высокохудожественных произведений, получивших широкое общественности и профессионалов).

Звание обычно присваивают не ранее чем через 20 лет с начала творческой карьеры. У артиста при этом должны быть отраслевые награды от федеральных или региональных органов власти.