СМИ рассказали о «мистификации» вокруг смерти Началовой

На похоронах Юлии Началовой заметили мистический знак, пишет « Московский комсомолец ».

Смерть Юлии Началовой сразу стали называть мистической. 11 марта певица пришла на консультацию в клинику из-за незаживающей ранки на ноге, но положение дел оказалось настолько серьезным, что уже на следующий день врачи ввели ее в медикаментозную кому, из которой она уже не вышла.

Близкие певицы рассказывали, что с собой в больницу Началова принесла свой талисман — плюшевого тигренка. Когда ее перевозили в другую больницу, тигренка забыли.

О мистике на похоронах говорил друг Юлии певец Александр Панайотов . Он вспомнил, что финал шоу «Один в один» был показан по телевидению буквально через несколько часов после смерти Началовой.

На экране певица светилась от радости за своего подопечного, победившего в шоу. Четыре года назад так же перед показом финала скончался бывший солист группы «А-Студио» Батырхан Шуркенов.

После похорон певицы к ее могиле вышла черно-белая полосатая кошка.

Работники кладбища рассказали, что кошка нечасто выходит встретить похороненного: «Значит, душа у человека была чистая».