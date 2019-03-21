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СМИ рассказали о «мистификации» вокруг смерти Началовой 

Рамблер 50 минут назад
На похоронах Юлии Началовой заметили мистический знак, пишет «Московский комсомолец».
Во время похорон Началовой пожилая женщина раздосадовалась из-за кончины певицы
Смерть Юлии Началовой сразу стали называть мистической. 11 марта певица пришла на консультацию в клинику из-за незаживающей ранки на ноге, но положение дел оказалось настолько серьезным, что уже на следующий день врачи ввели ее в медикаментозную кому, из которой она уже не вышла.
Близкие певицы рассказывали, что с собой в больницу Началова принесла свой талисман — плюшевого тигренка. Когда ее перевозили в другую больницу, тигренка забыли.
О мистике на похоронах говорил друг Юлии певец Александр Панайотов. Он вспомнил, что финал шоу «Один в один» был показан по телевидению буквально через несколько часов после смерти Началовой.
На экране певица светилась от радости за своего подопечного, победившего в шоу. Четыре года назад так же перед показом финала скончался бывший солист группы «А-Студио» Батырхан Шуркенов.
После похорон певицы к ее могиле вышла черно-белая полосатая кошка.
Работники кладбища рассказали, что кошка нечасто выходит встретить похороненного: «Значит, душа у человека была чистая».
Комментарии33
Шоу-бизнес , Видео , Александр Панайотов , Московский комсомолец
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