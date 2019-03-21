Цымбалюк-Романовская в панике после исчезновения Джигарханяна

Виталину Цымбалюк-Романовскую обеспокоили известия о том, что ее бывший супруг Армен Джигарханян появится на премьере спектакля в своем театре. Пианистку взволновало, что о планах известного актера и режиссера сообщает не он лично, а пресс-служба.

Виталина Цымбалюк-Романовская готова пустить Армена Борисовича в квартиру, где он прописан. А ее возлюбленный Прохор Шаляпин , который сейчас там живет — как очень добрый человек — тоже всеми силами поддержит престарелого актера.

Ссылку на издание "Вечерняя Москва" , с которым Цымбалюк-Романовская пооткровенничала, пианистка разместила в соцсети Facebook. Бывшая жена Джигарханяна сопроводила пост вопросом к своим подписчикам.

"…А кто-нибудь задал вопрос: где сам Армен Борисович? Раньше он сам лично рассказывал о своём самочувствии и творческих планах))) Что-то изменилось?", — написала Цымбалюк-Романовская (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

В московском театре Армена Джигарханяна сообщили, что 22 марта на премьеру спектакля "Ромео и Джульетта" ждут своего руководителя. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Вячеслава Дьяченко, Армен Борисович идет на поправку и возвращается в театр.

Журналистам ранее Цымбалюк-Романовская призналась, что не видела Армена Борисовича полтора года, с мая 2018-го. Хоть она и разлюбила Джигарханяна после того, как прочла данные им против нее показания, бывшая жена пустит престарелого режиссера в квартиру — чтобы тому не пришлось снова жить в театре. Бывший муж Цымбалюк-Романовской с Прохором Шаляпиным не помешает — они даже готовы за ним ухаживать.