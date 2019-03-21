Пляски накануне похорон: Баскова разнесли за веселое видео

Народный артист России Николай Басков опубликовал в инстаграме видео дуэта с телеведущим Андреем Малаховыв в честь 70-летия певца Валерия Леонтьева. Пользователи соцсети были возмущены весельем на фоне всеобщего траура в связи со смертью исполнительницы Юлии Началовой.

Накануне похорон певицы Юлии Началовой народный артист России Николай Басков опубликовал в инстаграме видео дуэта с телеведущим Андреем Малаховым. В рамках шоу «Привет, Андрей!» герои ролика исполнили зажигательную песню в честь 70-летия певца Валерия Леонтьева.

«Несмотря на потрясения последних дней, жизнь идет дальше, и от этого понимаешь, как важно ценить каждый день!» — объяснил Басков под публикацией.

Подписчики артиста были крайне возмущены весельем на фоне траура в связи со смертью 38-летней певицы Юлии Началовой.

«Началову еще не предали земле, а они юбилеи юбилейничают… С такими коллегами и врагов не надо», «Ханжество и лицемерие. Как только осмелился выставить это после трагедии», «Ужасно, бессовестно», «Это просто пляски на костях» — написали пользователи.

Один из фолловеров Баскова подверг сомнению искренность представители российской эстрады.

«Скажут «плачь» — плачут. Скажут «смейся» — смеются. У артистов вся жизнь — игра. И ничего настоящего», — заключил подписчик.

На следующий день после публикации артистом веселого ролика на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Юлией Началовой.

По оценкам сотрудников кладбища, к залу, в котором стоял гроб с телом певицы, выстроилась очередь из нескольких сотен человек.

Присутствовавшие на церемонии журналисты сообщали, что некоторым людям в толпе становилось плохо: одна из женщин упала в обморок на выходе из траурного зала.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями после операции на ноге, приведшим к сепсису.

Трагедия повергла в шок многих представителей российского шоу-бизнеса: родные и близкие звезды получили соболезнования от Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Валерия Леонтьева, Николая Баскова и других ведущих артистов.

По мнению отца Началовой, его дочь умерла из-за стал абсцесса и заражения крови. Также он отметил, что не имеет никаких претензий по отношению к докторам, которые остались бессильны перед молниеносным обострением болезни.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — заявил Виктор Началов.

Он добавил, что во время коматозного состоянии Началовой все родные находились рядом, но проститься с ней не успели.

Версию отца исполнительницы подтвердил ее бывший лечащий врач Василий Шуров в беседе с mk.ru.

«Образовался гнойник. Потом сепсис и полиорганная недостаточность, это когда все органы перестают работать — аппарат ИВЛ за тебя дышит, но внутри уже все умерло. Люди за двое-трое суток сгорают. Выходит, дело даже не в подагре», — заключил Шуров.

Информация о вызове онколога для Началовой не вызвала доверия доктора. Он подчеркнул, что рак не способен загубить человека за несколько дней.

«Даже если у нее обнаружил онкологию — от этого тоже экстренно не умирают, не за три дня уж точно. А тут раз и все, нет человека. Это какая-то катастрофа случилась. Мне бы хотелось изучить заключение, что там была за операция, что за кровопотеря», — сказал врач.

Позже участник «Фабрики звезд», телеведущий Егор Иващенко подтвердил слухи об онкологическом заболевании певицы. Артист сообщил, что помимо прочих недугов она страдала лимфомой.

«Юля говорила о страшных вещах с абсолютно детской непосредственностью, всегда с улыбкой. Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации», — поделился Иващенко в комментарии сайту kp.ru.

Артист рассказал, что подружился с Началовой на шоу «Один в один», где звезда была его наставницей. По словам Иващенко, певица часто делилась с ним сокровенными мыслями и переживаниями, словно чувствуя необходимость выговориться.