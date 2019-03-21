Юрий Николаев не приехал на вручение премии из-за болезни

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год, передает ТАСС.

Среди лауреатов — телеведущий Юрий Николаев, который удостоен награды за телевизионную детскую музыкальную программу «Утренняя звезда».

Однако телеведущий не смог присутствовать на церемонии из-за болезни, пишет «Газета.ру».

Издание предполагает, что здоровье телеведущего подкосило известие о смерти Юлии Началовой, которая прославилась благодаря победе в «Утренней звезде». Еще пару дней назад Николаев принимал участие в программах, посвященных памяти своей подопечной.

Из-за ухудшения состояния здоровья Юрий Николаев не смог присутствовать и на похоронах Началовой. Они прошли в четверг на Троекуровском кладбище.

Проводить певицу в последний путь пришли многие знаменитости, среди которых Филипп Киркоров, Бари Алибасов, Катя Лель, Александр Михайлов, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, Надя Ручка, Александр Песков и др.