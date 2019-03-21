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Юрий Николаев не приехал на вручение премии из-за болезни 

Рамблер 19 минут назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год, передает ТАСС.
Началову похоронили бесплатно на Троекуровском кладбище
Среди лауреатов — телеведущий Юрий Николаев, который удостоен награды за телевизионную детскую музыкальную программу «Утренняя звезда».
Однако телеведущий не смог присутствовать на церемонии из-за болезни, пишет «Газета.ру».
Издание предполагает, что здоровье телеведущего подкосило известие о смерти Юлии Началовой, которая прославилась благодаря победе в «Утренней звезде». Еще пару дней назад Николаев принимал участие в программах, посвященных памяти своей подопечной.
Из-за ухудшения состояния здоровья Юрий Николаев не смог присутствовать и на похоронах Началовой. Они прошли в четверг на Троекуровском кладбище.
Проводить певицу в последний путь пришли многие знаменитости, среди которых Филипп Киркоров, Бари Алибасов, Катя Лель, Александр Михайлов, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, Надя Ручка, Александр Песков и др.
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