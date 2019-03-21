Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Николаев слег после похорон своей любимицы Юлии Началовой 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Юрий Николаев пропустил церемонию вручения премии правительства, которую вел премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 марта.
Глава правительства вручал премии в области культуры. Как сообщает РИА "Новости", худрук телепрограммы "Утренняя звезда" должен был принимать участие в церемонии вручения наряду с другими деятелями культуры, но заболел.
Артист был удостоен премии как продюсер и худрук "Утренней звезды".
По печальному совпадению, на 21 марта были назначены похороны певицы Юлии Началовой, в детстве победившей на "Утренней звезде" и оставшейся одной из самых ярких артисток вокального конкурса. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию с похорон 38-летней Началовой.
Газета.Ru: последние новости
"Глицериновые слезы": Невзоров предложил отправить мертвую Началову в Мавзолей Тайванчик вспомнил о долгах Началовой на ее похоронах Экс-супругу Башарова спросили о его очередном разводе
Шоу-бизнес , Дмитрий Медведев , Юрий Николаев , Газета.Ru
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение