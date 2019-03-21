Юрий Николаев слег после похорон своей любимицы Юлии Началовой

Глава правительства вручал премии в области культуры. Как сообщает РИА "Новости", худрук телепрограммы "Утренняя звезда" должен был принимать участие в церемонии вручения наряду с другими деятелями культуры, но заболел.

Артист был удостоен премии как продюсер и худрук "Утренней звезды".