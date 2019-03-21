Телеведущий Юрий Николаев пропустил церемонию вручения премии правительства, которую вел премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 марта.
Глава правительства вручал премии в области культуры. Как сообщает РИА "Новости", худрук телепрограммы "Утренняя звезда" должен был принимать участие в церемонии вручения наряду с другими деятелями культуры, но заболел.
Артист был удостоен премии как продюсер и худрук "Утренней звезды".
По печальному совпадению, на 21 марта были назначены похороны певицы Юлии Началовой, в детстве победившей на "Утренней звезде" и оставшейся одной из самых ярких артисток вокального конкурса. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию с похорон 38-летней Началовой.