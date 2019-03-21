Представительница Юлии Началовой Анна Исаева опровергла сообщения о том, что певица боролась с онкологическим заболеванием.
Исаева заявила, что «такого диагноза нет», причиной смерти Началовой стал сепсис, передает «Московский комсомолец».
Ранее друг исполнительницы заявил, что у нее диагностировали онкологическое заболевание — лимфому. По словам Исаевой, он, вероятно, неправильно понял артистку.
Напомним, Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта. Врач объяснял ее смерть случайностью.
Позже стало известно, что артистке якобы не хватало средств на лечение.