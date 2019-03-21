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Невзоров остался недоволен реакцией на смерть певицы Началовой 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Журналист Александр Невзоров резко высказался о шумихе вокруг смерти певицы Юлии Началовой.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Невзоров поинтересовался у ведущей Ольги Журавлевой, не испытывает ли она неловкость за то, что она жива еще, «когда умерла сама Началова».
По словам Невзорова, страна «превратилась в дурной драмкружок, где московский гламур топит абсолютно всё в своих глицериновых слезах».
Журналист напомнил, что на этой неделе умирали нобелевские лауреаты, политтехнологи, большие актеры, но «гламурный резонанс» вызвала только кончина Юлии Началовой.
«Мне вообще нет никакого дела до Началовой. Я понятия не имел о том, что существует такая певица. Но из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие. И возникли как бы мысли, а достаточно ли комфортабелен Мавзолей и достоин ли он ее? Понятно, что там мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чье место она занимает. Теперь мы знаем, чье», — заявил Невзоров.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Певица скончалась в одной из московских клиник от остановки сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.
Комментарии22
Шоу-бизнес , Ольга Журавлева , Александр Невзоров , Эхо Москвы
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