Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд расторг брак Марата Башарова 

Р-Спорт + ещё 12 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Мировой суд Бабушкинского района Москвы в четверг расторг брак актера Марата и Елизаветы Башаровых, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
"Исковые требования удовлетворить", — огласила решение судья Мария Киселев.
Заседание проходило в закрытом режиме.
В декабре 2018 года СМИ писали, что девушка попала в больницу с переломом носа, по словам ее брата, ее избил Башаров когда находился в состоянии алкогольного опьянения.
О том, что Елизавета подала иск о разводе Башаров узнал из соцсетей и написал на своей странице гневный пост в Facebook, который позднее удалил.
Пара поженилась в 2017 году, есть сын.
Р-Спорт: последние новости
Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Началовой Ваенга отменила концерты из-за сильной болезни Собчак рассказала о своем доходе
Шоу-бизнес , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение