Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд Бабушкинского района Москвы в четверг расторг брак актера Марата и Елизаветы Башаровых, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

"Исковые требования удовлетворить", — огласила решение судья Мария Киселев.

Заседание проходило в закрытом режиме.

В декабре 2018 года СМИ писали, что девушка попала в больницу с переломом носа, по словам ее брата, ее избил Башаров когда находился в состоянии алкогольного опьянения.

О том, что Елизавета подала иск о разводе Башаров узнал из соцсетей и написал на своей странице гневный пост в Facebook, который позднее удалил.

Пара поженилась в 2017 году, есть сын.