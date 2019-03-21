К Киркорову обратились с просьбой во время прощания с Началовой 

Певец Филипп Киркоров посетил церемонию прощания с Юлией Началовой, прошедшую 21 марта. Как пишет «Московский комсомолец», ее поклонники попросили Киркорова помочь с присвоением Началовой звания народной артистки.
Певец рассказал собравшимся на кладбище журналистам, что Началова была невероятно красивой, доброй и нежной женщиной. Он подчеркнул, что не может поверить в ее смерть.
«Солнышко, даже зимой всегда улыбалась», — сказал Киркоров.
После интервью к нему обратились поклонники певицы.
«Филипп, дайте ей народного артиста, Юлия заслужила», — призвала одна из поклонниц.
О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет.
Пресс-секретарь артистки Анна Исаева рассказала, что Началова подала заявление на звание заслуженной артистки, но «не успела». Исаева выразила надежду, что звание певице могут присвоить посмертно.