К Киркорову обратились с просьбой во время прощания с Началовой

Певец рассказал собравшимся на кладбище журналистам, что Началова была невероятно красивой, доброй и нежной женщиной. Он подчеркнул, что не может поверить в ее смерть.

«Солнышко, даже зимой всегда улыбалась», — сказал Киркоров.

После интервью к нему обратились поклонники певицы.

«Филипп, дайте ей народного артиста, Юлия заслужила», — призвала одна из поклонниц.

О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет.

Пресс-секретарь артистки Анна Исаева рассказала, что Началова подала заявление на звание заслуженной артистки, но «не успела». Исаева выразила надежду, что звание певице могут присвоить посмертно.