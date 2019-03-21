В Сети рассказали о промедлении лечивших Началову врачей

Telegram-канал Baza утверждает , что врачи могли спасти певицу Юлию Началову , если бы не боялись испортить статистику смертности по больнице. По данным канала, медики четыре дня откладывали необходимую операцию.

Как сообщает Baza, 8 марта Началова обратилась в больницу номер 51 с флегмоной, перешедшей в гангрену, и начавшимся сепсисом. Baza отмечает, что врачи должны были прооперировать ее в первые 24 часа после госпитализации, но не сделали этого.

10 марта ее состояние ухудшилось и медики побоялись ампутировать ногу, утверждает канал. У певицы начали отказывать легкие, она могла не перенести хирургическое вмешательство.

Когда ситуация стала критической, руководство 51-й больницы обратилось к коллегам из 52-й, у которых было необходимое оборудование. Прошел еще день, затем специалисты центра экстренной медицинской помощи перевезли ее в 52-ю больницу. По данным Baza, 16 марта врачи смогли удалить очаг воспаления, но время было уже упущено.

О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Отец артистки заявил, что ее сердце не выдержало начавшегося абсцесса.

Последние дни жизни Началова провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.

Врач Василий Шуров, лечивший Юлию Началову полгода назад, рассказал, что певица плохо чувствовала себя в течение месяца, но не обращалась к врачам. По его данным, врачи предложили ей ампутацию, но она отказалась. Затем медики «почистили» ногу, но это не помогло. Позже, по его данным, ногу все-таки ампутировали, но было уже поздно.

По мнению Шурова, всему виной послужила «человеческая беспечность»: певица постоянно ходила в мягких уггах, никого не подпускала к ноге, не лечила ее, а на съемках переобувалась в жесткие туфли на каблуках.