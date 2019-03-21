Telegram-канал Baza утверждает, что врачи могли спасти певицу Юлию Началову, если бы не боялись испортить статистику смертности по больнице. По данным канала, медики четыре дня откладывали необходимую операцию.
Как сообщает Baza, 8 марта Началова обратилась в больницу номер 51 с флегмоной, перешедшей в гангрену, и начавшимся сепсисом. Baza отмечает, что врачи должны были прооперировать ее в первые 24 часа после госпитализации, но не сделали этого.
10 марта ее состояние ухудшилось и медики побоялись ампутировать ногу, утверждает канал. У певицы начали отказывать легкие, она могла не перенести хирургическое вмешательство.
Когда ситуация стала критической, руководство 51-й больницы обратилось к коллегам из 52-й, у которых было необходимое оборудование. Прошел еще день, затем специалисты центра экстренной медицинской помощи перевезли ее в 52-ю больницу. По данным Baza, 16 марта врачи смогли удалить очаг воспаления, но время было уже упущено.
О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Отец артистки заявил, что ее сердце не выдержало начавшегося абсцесса.
Последние дни жизни Началова провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.
Врач Василий Шуров, лечивший Юлию Началову полгода назад, рассказал, что певица плохо чувствовала себя в течение месяца, но не обращалась к врачам. По его данным, врачи предложили ей ампутацию, но она отказалась. Затем медики «почистили» ногу, но это не помогло. Позже, по его данным, ногу все-таки ампутировали, но было уже поздно.
По мнению Шурова, всему виной послужила «человеческая беспечность»: певица постоянно ходила в мягких уггах, никого не подпускала к ноге, не лечила ее, а на съемках переобувалась в жесткие туфли на каблуках.