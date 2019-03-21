Тайванчик пообещал помочь вернуть долги Началовой 

Долги певицы Юлии Началовой отдадут ее родители, друзья или криминальный авторитет Тайванчик. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», заявил он сам.
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. По словам ее отца, причиной смерти стала остановка сердца из-за абсцесса и заражения крови.
Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с певицей. Мероприятие началось около 9:00 и длится до сих пор. За это время проститься с Началовой приехали множество знаменитостей, в том числе бизнесмен Алимжан Тохтахунов, более известный как криминальный авторитет Тайванчик.
«Я запомнил ее красавицей, хорошей девочкой. Мы часто общались», — рассказал он журналистам.
По словам Тохтахунова, в последний раз он видел Началову за месяц до ее смерти на концерте. Тогда она была «уже сильно больная», но веселая.
Также Тайванчик высказал мнение, что судебная тяжба с бывшим возлюбленным хоккеистом Александром Фроловым из-за 20 миллионов рублей едва ли могла поспособствовать кончине певицы. По его словам, эта сумма — «не такая уж чудовищная».
«Думаю, родители погасят, друзья соберут. Если будет надо, поможем», — добавил Тохтахунов.