Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Степаненко нашли скрытые от Петросяна счета 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Telegram-канал Mash сообщает, что Хамовнический суд Москвы нашел у юмористки Елены Степаненко 400 тысяч долларов (около 25,6 миллиона рублей).
По данным Mash, Степаненко должна была сообщить об этих деньгах как о совместно нажитом имуществе, но не сделала этого. Средства — 340 тысяч долларов, 2,2 миллиона рублей и 2500 евро — хранились на счетах в российских банках.
Летом 2018-го Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре суд расторг брак артистов. Раздел имущества рассматривается в суде отдельно.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявлял, что Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше. Адвокат Степаненко утверждала, что артистка согласна получить меньше половины имущества.
По словам Жорина, Степаненко намерена получить после развода часть недвижимого имущества и все движимое имущество: все совместно нажитые деньги со счетов, все культурные ценности, картины и иконы.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Москва
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение