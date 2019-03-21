У Степаненко нашли скрытые от Петросяна счета

Telegram-канал Mash сообщает, что Хамовнический суд Москвы нашел у юмористки Елены Степаненко 400 тысяч долларов (около 25,6 миллиона рублей).

По данным Mash, Степаненко должна была сообщить об этих деньгах как о совместно нажитом имуществе, но не сделала этого. Средства — 340 тысяч долларов, 2,2 миллиона рублей и 2500 евро — хранились на счетах в российских банках.

Летом 2018-го Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре суд расторг брак артистов. Раздел имущества рассматривается в суде отдельно.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявлял, что Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше. Адвокат Степаненко утверждала, что артистка согласна получить меньше половины имущества.

По словам Жорина, Степаненко намерена получить после развода часть недвижимого имущества и все движимое имущество: все совместно нажитые деньги со счетов, все культурные ценности, картины и иконы.