Похороны Началовой превратили в шоу

Корреспондент «Ура.ру» сообщил , что поклонники певицы Юлии Началовой сделали из ее похорон шоу: они столпились у входа на Троекуровское кладбище, начали вести прямые трансляции в соцсетях и снимать знаменитостей, которые приехали проститься с артисткой.

По словам корреспондента агентства, собравшиеся «чуть не затоптали» Влада Топалова

О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Церемония прощания с ней состоялась 21 марта, родственники певиц решили сделать церемонию закрытой.

Пресс-секретарь Началовой Анна Исаева рассказала, что на похороны из Воронежа приехали учителя певицы и ее одноклассники. Исаева подчеркнула, что Началову обрадовало бы такое количество людей.