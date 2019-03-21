Похороны Началовой превратили в шоу 

Корреспондент «Ура.ру» сообщил, что поклонники певицы Юлии Началовой сделали из ее похорон шоу: они столпились у входа на Троекуровское кладбище, начали вести прямые трансляции в соцсетях и снимать знаменитостей, которые приехали проститься с артисткой.
По словам корреспондента агентства, собравшиеся «чуть не затоптали» Влада Топалова.
О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Церемония прощания с ней состоялась 21 марта, родственники певиц решили сделать церемонию закрытой.
По данным «Московского комсомольца», в ритуальном зале собрались около ста человек -близкие друзья семьи. Проститься с певицей пришли Лариса Долина с дочерью, Алексей Глызин, Бари Алибасов, Виктор Салтыков, Катя Лель, Александр Песков и многие другие артисты.
Пресс-секретарь Началовой Анна Исаева рассказала, что на похороны из Воронежа приехали учителя певицы и ее одноклассники. Исаева подчеркнула, что Началову обрадовало бы такое количество людей.
«В прощальном зале сейчас много людей, юля как принцесса, вся в былых цветах», — заключила она.