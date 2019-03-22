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Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева своим преемником 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Подготовка к выступлению Сергея Лазарева на «Евровидении» в Тель-Авиве идет полным ходом. Своеобразные «отчеты» на своей странице в социальной сети Instagram публикует наставник российского представителя на популярном конкурсе Филипп Киркоров.
больше по теме Филипп Киркоров вручил подарок Джону ТраволтеЗвезды посетили международную музыкальную премию «BraVo» в Большом театре. Несмотря на то, что для Сергея Лазарева участие в престижном мероприятии станет уже вторым, репетиции и другие подготовительные мероприятия проходят в полную силу. На гала-ужине, посвященном второму вручению премии BraVo король российской поп-сцены отметил, что свою часть работы в подготовке артиста к выступлению он проделал максимально ответственно, теперь настала очередь самого Сергея показать максимум того, на что он способен, пишет издание «Дни24».
Кроме того, Филипп Киркоров выразил уверенность в том, что уже опытный артист не подведет ни своего наставника, ни страну. Ведь команда, участвовавшая в подготовке Лазарева, учла все погрешности и ошибки, которые были допущены на предыдущем выступлении.
больше по теме Филипп Киркоров пришел проститься с Юлией НачаловойГражданская панихида состоялась на Троекуровском кладбище. Как отмечает сайт «Вокруг ТВ», при этом Киркоров назвал Лазарева, «яркого, амбициозного, живущего сценой», своим полноценным преемником. По словам артиста, Сергей уже готов занять место короля поп-сцены ровно настолько, насколько сам Киркоров в свое время заменил на сцене Валерия Леонтьева.
Как писал портал Тeleprogramma.pro, некоторое время назад Киркоров признавал, что с радостью бы ушел со сцены и просто лежать на диване, но не может себе этого позволить.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Валерий Леонтьев
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