Елену Беркову выписали из больницы

Российскую порнозвезду Елену Беркову временно выписали из больницу.

По словам её PR-директора Максима Клименко, слухи о проблемах со здоровьем порноактрисы не соответствуют истине. Он сообщил о своём желании развеять эти домыслы, передаёт «360».

Проблем с головным мозгом у нее никаких нет, нет эпилепсии. Это все домыслы, — заявил Клименко.

Ранее News.ru писал о том, что экс-участница шоу «Дом-2» и порноактриса Елена Беркова заявила, что собирается принять участие в выборах губернатора Мурманской области. Телеведущая является уроженкой региона.