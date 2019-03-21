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Елену Беркову выписали из больницы 

News.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Российскую порнозвезду Елену Беркову временно выписали из больницу.
По словам её PR-директора Максима Клименко, слухи о проблемах со здоровьем порноактрисы не соответствуют истине. Он сообщил о своём желании развеять эти домыслы, передаёт «360».
Проблем с головным мозгом у нее никаких нет, нет эпилепсии. Это все домыслы, — заявил Клименко.
Ранее News.ru писал о том, что экс-участница шоу «Дом-2» и порноактриса Елена Беркова заявила, что собирается принять участие в выборах губернатора Мурманской области. Телеведущая является уроженкой региона.
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