Мужчины Началовой не навещали ее в больнице

По словам Шурова, имя нижегородского судьи Вячеслава Кудри, которого СМИ называли новым спутником Началовой, он услышал только после смерти певицы.

Медик подчеркнул, что полгода назад артистка попала к нему в тяжелом состоянии — с воспалением, болями и распухшими ногами — и ей «было явно не до мужчин».

«Никто ее не навещал. Приходили только родители. Отец постоянно сидел. Никаких возлюбленных рядом не было», — подчеркнул Шуров.

О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Отец артистки заявил, что ее сердце не выдержало начавшегося абсцесса.

Последние дни жизни Началова провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.

Шуров отметил, что до последнего попадания в больницу Началова более месяца не обращалась к врачам. В клинике ей предложили ампутацию, но она отказалась. Врачи «почистили» ногу, но это не помогло. Позже, по его данным, ногу все-таки ампутировали, но было уже поздно. По словам медика, чтобы диабет привел к гангрене, пациент должен минимум пять лет «серьезно болеть».