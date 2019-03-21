Мужчины Началовой не навещали ее в больнице 

Врач Василий Шуров, лечивший Юлию Началову полгода назад, заявил, что в больницу к певице приходили только родители, а бывшие и новые возлюбленные ее не навещали. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам Шурова, имя нижегородского судьи Вячеслава Кудри, которого СМИ называли новым спутником Началовой, он услышал только после смерти певицы.
Медик подчеркнул, что полгода назад артистка попала к нему в тяжелом состоянии — с воспалением, болями и распухшими ногами — и ей «было явно не до мужчин».
«Никто ее не навещал. Приходили только родители. Отец постоянно сидел. Никаких возлюбленных рядом не было», — подчеркнул Шуров.
О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Отец артистки заявил, что ее сердце не выдержало начавшегося абсцесса.
Последние дни жизни Началова провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.
Шуров отметил, что до последнего попадания в больницу Началова более месяца не обращалась к врачам. В клинике ей предложили ампутацию, но она отказалась. Врачи «почистили» ногу, но это не помогло. Позже, по его данным, ногу все-таки ампутировали, но было уже поздно. По словам медика, чтобы диабет привел к гангрене, пациент должен минимум пять лет «серьезно болеть».