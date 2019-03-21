Богомолов продемонстрировал свои чувства к Собчак в песне

Режиссер спел для гостей вечеринки и закружил в танце Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак были замечены на вечеринке по случаю дня рождения промоутера Михаила Друяна. Гости веселились и танцевали, Богомолов неожиданно для всех схватил микрофон, поднялся на сцену и начал петь. Он исполнил строчки из песни Киркорова «Снег».

«Если хочешь идти — иди, если хочешь забыть — забудь. Только знай, что в конце пути, ничего уже не вернуть», — спел режиссер.

Затем Богомолов спустился со сцены, быстро пробрался сквозь толпу, отыскал Ксению Собчак и крепко обнял. Они потанцевали немного и разошлись. Телеведущая улыбалась и выглядела счастливой в объятиях Богомолова. Telegram-канал «Только никому» опубликовал видео, как это происходило.

За день до этого Собчак и Богомолов первый раз вышли в свет вместе на церемонию премии в области классической музыки Bravo, которая прошла 19 марта, в Большом театра в Москве. Ксения Собчак разошлась с мужем Максимом Виторган предположительно из-за нового романа с режиссером.